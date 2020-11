Equipaggio Croce Rossa interviene per una crisi cardiaca e salva neonato

Ieri un’ambulanza della Croce Rossa di Loano, era intervenuta per soccorrere una persona sulla A10 e ha anche salvato un bambino di 8 mesi che rischiava di morire per una crisi respiratoria.

I militi stavano intervenendo in A10 per un codice rosso per una persona colpita da una crisi cardiocircolatoria in una area di sosta quando una vettura li ha fermati mettendosi davanti al mezzo e suonando il clacson.

Nell’auto due genitori con il loro neonato che aveva le convulsioni e non riusciva a respirare.

I volontari hanno subito soccorso il bambino trasportandolo in ospedale e hanno avvisato il 118 di inviare un altro mezzo sul codice rosso in autostrada.

Sia il neonato che il paziente con crisi cardiaca sono giunti vivi in ospedale.