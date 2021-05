Entroterra ligure, Lega: finanziare nuove Aree interne e avviare percorsi sviluppo

“Occorre dare continuità alle iniziative per lo sviluppo del nostro entroterra, anche contrastando lo spopolamento e proseguendo nel percorso di progetti concreti per questi territori.

A oggi sono state finanziate quattro ‘Aree interne’ della Liguria e pare che a breve vi possano essere risorse per finanziarne altre due.

La Lega ha quindi chiesto finanziamenti per ulteriori ‘Aree interne’ tenendo conto che le priorità sono sanità, trasporti, istruzione, sviluppo economico.

In tal senso, oggi abbiamo depositato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi subito presso il Governo per avviare le necessarie interlocuzioni col ministro competente affinché possano essere individuati finanziamenti per ulteriori nuove aree dell’entroterra ligure da inserire nella ‘Strategia nazionale Aree interne’.

Ciò è necessario per far partire nuovi percorsi virtuosi e migliorare così i servizi essenziali per i residenti”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo), Sandro Garibaldi (vice capogruppo), Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo.