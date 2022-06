Entella, Volpe: Abbiamo lavorato a testa bassa

Volpe traccia il bilancio della stagione della sua Entella dopo l’eliminazione dai play off.

“Identità, spirito, gruppo: siamo la Virtus Entella non il Real Madrid, dobbiamo rimboccarci le maniche per ottenere dei risultati. Questo anno lo ha confermato, è stato un percorso lungo, difficile, non scontato. Ripartire, ritrovare fiducia ed entusiasmo non è mai banale. Abbiamo lavorato a testa bassa, partendo in ritiro con un gruppo di 40 giocatori, non la situazione ideale. La nostra caparbietà ci ha permesso di non disunirci mai. Abbiamo ricreato una base su cui ricostruire e riconquistato l’affetto della gente. Aver riempito il Comunale è stato un grande risultato e ha permesso di superare le scorie dell’annata precedente. Abbiamo coinvolto Chiavari e vissuto emozioni uniche nei playoff