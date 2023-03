Entella, Tasconte: Pensiamo alla sfida contro la Vis Pesaro

Simone Tascone ha commentato così il momento dell’Entella, analizzando il prossimo appuntamento di domenica a Pesaro.

“Entriamo nella fase calda del campionato, ma il nostro obiettivo deve essere quello di pensare una partita alla volta e cercare di fare più punti possibili“, commenta il centrocampista biancoceleste, “in questo girone di ritorno la squadra ha alzato il livello, trovando continuità di prestazioni e risultati. Siamo riusciti ad accorciare sulla capolista Reggiana, ma in questa fase non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di fare troppi voli pindarici e di guardare troppo lontano. Domenica, infatti, giocheremo una partita importante, contro una squadra che andrà a caccia di punti salvezza e ha dimostrato anche nell’ultimo gara di avere le carte in regola per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. Servirà un’Entella carica, determinata e concentrata per portare via dei punti. La nostra forza come ho detto diverse volte è il gruppo. Tutti ci sentiamo importanti e cerchiamo di dare il nostro contributo quando veniamo chiamati in causa. In questo 2023 ci siamo guadagnati il diritto di provare a dire la nostra sino alla fine, ed è quello che vogliamo provare a fare, affrontando ogni partita come se fosse una finale”.