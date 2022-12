Entella-Renate 5-2, Rada: Prestazione perfetta

Gol dell’ex e fascia di capitano al braccio, la serata perfetta di Armand Rada si chiude davanti ai microfoni per commentare la partita.

“È stata una prestazione praticamente perfetta, dovevamo reagire dopo questo momento. Anche a nome della squadra posso dire che lo abbiamo fatto. Non è una questione di modulo, abbiamo cercato la reazione e ci siamo riusciti”.

“Abbiamo da subito aggredito la partita, sapevamo che potevamo indirizzare la gara in un certo modo. Abbiamo vinto tutti i duelli, anche i ragazzi della primavera hanno fatto benissimo, complimenti a loro”.

“È stato un mix di emozioni, non me l’aspettavo, è un orgoglio per me vestire la fascia da capitano. Sono qui solo da un anno e mezzo ma mi sento parte di questa squadra e di questo progetto, segnare con quella fascia sul braccio è stato molto emozionate”.