Entella, prevendita attiva per la sfida contro il Chievo

Scatta la prevendita per Chievo-Entella, partita del campionato di serie B.

20 Novembre 2019

Incontro Chievo Verona-Entella

– Il settore Ospiti è la CURVA SUD SUPERIORE.

– Il prezzo del biglietto è di € 15 per gli Interi.

– Sono previste riduzioni per Donne, Over 60 ed Under 26, per i quali il prezzo del tagliando sarà di € 10.

– I ragazzi Under 14 avranno diritto ad un biglietto Omaggio, ritirabile nei punti vendita, abbinato all’acquisto di un tagliando Intero.

Di seguito elenchiamo le modalità di vendita:

– Biglietti disponibili presso i punti vendita Ticketone distribuiti sul territorio nazionale ed online a questo link:

https://sport.ticketone.it/event/it/46096/90600596/chievo-verona-vs-virtus-entella-serie-bkt

Chiavari tabaccheria Metaldi via Martiri della Liberazione

SI COMUNICA CHE, DOPO LE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO D’INTESA FIRMATE IN DATA 4 AGOSTO 2017, E DOPO IL PARERE FAVOREVOLE DEL GOS DI VERONA, L’ACQUISTO DEI TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI NON NECESSITA DELLA TESSERA DEL TIFOSO.

La vendita terminerà alle ore 19 di Domenica 24 Novembre.