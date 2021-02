Entella, da oggi in ritiro per la sfida contro il Frosinone

L’Entella ha ripreso la preparazione in vista del fondamentale match di campionato in programma domenica alle 15 contro il Frosinone.

I biancocelesti sono reduci da tre sconfitte consecutive, ma non hanno nessuna intenzione di arrendersi, anzi. La squadra è concentrata e crede fortemente nell’obiettivo e già da questa sera andrà in ritiro, con un giorno d’anticipo, per fare gruppo e preparare al meglio la prossima partita. Vivarini per la sfida contro i ciociari potrà contare sul gruppo al gran completo. Tutti convocati per cercare di invertire la rotta e tornare a fare punti. L’Entella si allenerà sul sintetico del Comunale venerdì e sabato alle ore 16, dopodiché, domenica, alle 15, si farà sul serio.

L’ultimo precedente al Comunale vide l’Entella battere il Frosinone grazie a un rigore nel recupero di Matteo Mancosu sotto la gradinata Sud. L’auspicio di tutto il gruppo è che certe emozioni possano tornare al più presto in uno stadio nel quale i biancocelesti hanno vinto tre delle ultime quattro partite giocate.