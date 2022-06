Entella, asse di mercato con il Bari per lo scambio Sileri-Merkaj

Simone Simeri del Bari è al centro del mercato ed interessa molto l’Entella che cerca il ritorno in serie B.

Per lui una separazione non è cosa nuova, visto che nel gennaio 2021 a seguito del poco spazio concesso da mister barese Auteri, aveva accettato la corte dell’Ascoli, capitanato proprio da Polito, tornando poi in biancorosso a fine stagione e divenendo parte integrante del gruppo meritevole della vittoria del Girone C. Scenario simile era stato però sfiorato anche nella scorsa sessione invernale, dove la diplomazia del direttore ha contenuto una rottura che in alcuni momenti sembrava scontata, sempre causata dalla richiesta di maggiore considerazione in campo.

Ora si lavora ad uno scambio con la rivoluzione dei liguri, ovvero l’attaccante Merkaj.