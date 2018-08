Entella-Albissola 3-1, vince la solidarietà per il Ponte Morandi

Un’amichevole la cui importanza era data soprattutto dalla raccolta fondi per le vittime del Ponte Morandi, un’amichevole giocata al Comunale di Chiavari che sarà la casa dell’Albissola per le prime partite ufficiali, a cominciare da quella contro la Juventus Under 23 domenica 26 alle ore 20.30, valida per la Coppa Italia.

L’Entella ha aperto subito le marcature con Currarino, ma gli ospiti si sono fatti vedere più volte dalle parti di Massolo, riscuotendo anche gli applausi del pubblico in diverse occasioni. Nella ripresa dapprima il pareggio firmato da Damonte, poi la doppietta di Eramo (il secondo gol al 92′) a chiudere i conti, inframezzata dal palo colpito da Bezziccheri.

Nessuna intervista a fine partita per mister Fossati e i suoi, soprattutto per rispetto alla tragedia che ha colpito Genova e che ha scosso non poco l’ambiente ceramista