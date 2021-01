Ennesimo Dpcm, anticipazione di Toti: da domenica quasi tutta Italia in area arancione

“Con il nuovo Dpcm quasi tutta Italia andrà in area di criticità arancione”.

Lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti, anticipando le novità dell’ennesimo decreto sull’emergenza coronavirus.

“Stamane – ha aggiunto Toti – il ministro della Salute Roberto Speranza, in videoconferenza con i governatori delle Regioni, ha annunciato il combinato disposto del decreto legge approvato ieri sera e del nuovo Dpcm, che sta per mettere in arancione praticamente tutta l’Italia a partire da domenica con i nuovi parametri.

Non credo che gli italiani, chiusi in casa e con le loro attività ferme, abbiano voglia di vedere un Governo che invece di risolvere i problemi perde tempo nella speranza di trovare qualche voto in Parlamento”.