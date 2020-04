Emergenza coronavirus, Governo non aiuta. Caritas genovese: aumento poveri 25%

Emergenza coronavirus. Mentre in altri Paesi, come Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Germania e altri, i Governi hanno fornito sostegni concreti alla popolazione (addirittura in alcuni casi in contanti) il nostro Governo è in ritardo e il disagio sociale aumenta.

Da noi 100 euro a indigente in buoni, Governo giapponese ne dà 2500 in contanti

Dai dati forniti oggi dalla Caritas diocesana e della Fondazione Auxilium di Genova è emerso che si sono affacciate nuove tipologie di persone in gravi difficoltà economiche.

Si tratta di persone che contavano sulla pensione di un famigliare anziano morto con coronavirus, ma soprattutto di lavoratori precari, piccoli artigiani e commercianti ormai al collasso.

Le persone seguite nel 2019 sono state 5400 e le ipotesi di oggi, valutate sul campo dai responsabili della Caritas genovese, sono di un incremento del 25% per l’anno corrente.