Elezioni regionali, sondaggio Opimedia: Liguria popolare al 4.1%, centrodestra oltre 50%

“Liguria Popolare vola nei sondaggi. Una ricerca demoscopica presentata stamane da Opimedia al Circolo Canottieri di Sanremo, effettuata tra il 22 e il 26 giugno, assegna alla nostra lista civica una scelta di voto del 4,1 per cento”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Liguria popolare Andrea Costa e Antonio Bissolotti, insieme al deputato Maurizio Lupi.

“Se confermato alle urne, LP quadruplicherebbe in 5 anni l’esito del 2015.

Se si votasse domani il centrodestra unito supererebbe con abbondanza il 50 per cento delle preferenze.

Per noi un risultato straordinario perché è stato costruito sul territorio giorno per giorno.

Siamo l’unica componente civica della coalizione di centrodestra, l’unico simbolo senza il nome di un leader ma il nome di un territorio.

Elementi che ci differenziano dagli altri, possiamo quindi essere portatori di sensibilità diverse.

Ci si avvicina a Liguria Popolare non per aderenza a un partito né per ideologia, ma per condividere un progetto fortemente legato al territorio.

Siamo quasi pronti con le liste, d’altronde per i nostri candidati puntiamo su esperienza e meritocrazia, non certo sull’improvvisazione.

Il 90 per cento dei nostri candidati ha ricoperto o ricopre tuttora un qualsiasi incarico amministrativo.

L’opposizione in consiglio regionale, invece di sfruttare i rapporti governativi per la Liguria continua a strumentalizzare il periodo storico che viviamo.

La nostra missione è recuperare quei cittadini che, loro malgrado, hanno perso fiducia nelle istituzioni”.