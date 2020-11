Electroclassic Festival 2020, domani si chiud

Electroclassic Festival 2020, La rassegna musicale in cui l’elettronica incontra gli strumenti tradizionali

CHRISTOF BERNHARD

fra i più noti gong master internazionali CHE PRESENTERÀ “GONG PLANET”

accompagnato da Viviana Molinari ,soundscapes: Floraleda Sacchi in diretta streaming dal Mare Culturale Urbano sui canali ufficiali del Festival

Domani, domenica 29 novembre 2020, alle ore 21:30 in diretta streaming dal Mare Culturale Urbano, si terrà l’ultimo appuntamento di ELECTROCLASSIC FESTIVAL con CHRISTOF BERNHARD, tra i gong master più noti a livello internazionale e indiscussa figura nel panorama italiano, che presenterà insieme a Viviana Molinari “GONG PLANET”, progetto di divulgazione del gong come strumento per il benessere delle persone.

CHRISTOF BERNHARD metterà in scena una performance caratterizzata da allestimenti suggestivi e cerimoniali, nella quale presenterà il gong, considerato uno fra gli strumenti più antichi del pianeta, in una chiave inedita e in un ambientazione sonora elettronica a cura di Floraleda Sacchi.

È possibile consultare il programma dell'ELECTROCLASSIC FESTIVAL sul sito ufficiale del Festival

ELECTROCLASSIC FESTIVAL, rassegna musicale in cui l’elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali,ideato e diretto da FLORALEDA SACCHI (artista pluripremiata e vincitrice di un Latin Grammy) in collaborazione con Piero Chianura (fondatore delle testate BIGBOX MAGAZINE e MUSICEDU), terminerà domani, domenica 29 novembre 2020. Otto appuntamenti in diretta streaming sui canali ufficiali del festival in cui si sono susseguiti talk, esibizioni live, performance di artisti italiani e ricercatori di fama internazionale.

Il Festival propone progetti di musica dal vivo alternati a momenti di discussione e condivisione mediati da Piero Chianura,caratterizzati da un’apertura alla contaminazione e alla multidisciplinarietà artistica. I protagonisti del Festival saranno artisti, ma anche ricercatori sul suono interpretato come fonte di benessere e conoscenza di sé, pratica fondamentale per essere musicisti consapevoli. A differenza delle edizioni passate, nel rispetto delle disposizioni governative in merito alla prevenzione della diffusione del COVID 19, le otto serate si svolgono gratuitamente in diretta streaming sui canali ufficiali del festival, in collegamento da luoghi e spazi simbolo della cultura e dello spettacolo di Milano.

Electroclassic Festival è un progetto nato nel 2019 da un’idea di Amadeus Arte, già organizzatore dal 2006 del prestigioso Lake Como International Music Festival e attivo nella promozione di artisti e compositori, e organizzato in collaborazione con BigBox, editore dell’omonima freepress specializzata, della testata MusicEdu e co-organizzatore del FIM, Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano. L’edizione di quest’anno ha previsto lo scorso 6 agosto 2020 l’anteprimaElectroclassic Summer Night, evento di presentazione inserito nel programma dell’Estate Sforzesca di Milano. L’idea fondante del festival Electroclassic, di cui è direttrice artistica Floraleda Sacchi, è proporre al pubblico una selezione di progetti di musica dal vivo, la cui caratteristica comune è quella di sfruttare le moderne tecnologie digitali per arricchire le personalità timbriche degli strumenti tradizionali in chiave espansiva e non limitativa.