Ecco il vincitore di #cortesie per i foresti

Una serata magnifica e un grande ringraziamento a quanti mossi da passione e d’amore verso il territorio della nostra Val di Vara

Si aggiudica il titolo di migliore cucina di “mangi-Amo Val di Vara – edizione CORTESIA PER I FORESTI” la cucina Brugnatese, a cui cediamo il testimone per realizzare la prossima edizione. I veri vincitori sono stati storia, tradizione e prodotti tipici della nostra terra. Dagli orticoli – fra cui ricordiamo la mitica pesella nera di L’Ago- fino ai vini del territorio che ben si accompagnavano alle pietanze! E poi la tradizione dei piatti, le storie di una cucina povera che ha saputo conquistare eroi, papi, cardinali partendo dalle umili dispense contadine. Un ringraziamento alla giuria, più che competente e attenta. “Difficile decidere” confida Gabriella Molli al termine di una lunga sessione per incoronare il vincitore “Ogni borgo ha saputo portare in tavola specificità differenti è diversi modi di accogliere e condividere il momento della festa”.

Ringraziamo in particolare Giorgio Antognoli, presidente Unpli Provinciale e la Consigliere Unpli Borghettina Michela Cereghino, che ha portato proposte e consigli ottimi all organizzazione, fra cui l’iniziativa di devolvere le offerte della serata all’associazione Cesare e i suoi Amici. Graditissima la collaborazione con Antonella Sivori di Carro, grande amica e appassionata di Val di Vara! Un ringraziamento particolare poi a Marcello di Brugnato, cuoco eccellente, e alla Giovanissima Silvia Farina di Zignago. Ultima ma non ultima la presidente proloco di Sesta Godano, Tiziana Antognoli, capace di prestarsi per una notte alla completa trasformazione con grande simpatia e autoironia. Ringraziamo inoltre gli sponsor, preziosissimi aiuti senza i quali non avremmo potuto fare niente! Infine Cri Sesta Godano che ha curato l’aspetto sicurezza e supporto organizzativo.

In ultimo giunge la sfida di Levanto e officine del Levante, con la voce di Laura Canale. Ci rivedremo ad ottobre, per una sfida epocale fra mari e monti!