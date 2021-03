È uscito il nuovo brano corale di Giuseppe Anastasi

“Torneremo a scuola” (la voce dei bambini), è il nuovo brano di Giuseppe Anastasi disponibile in tutti gli store digitali. Per Giuro srl (ed. Warner Chappell/Giuro) distribuzione Believe digital.

Disponibile in tutti gli store digitali “TORNEREMO A SCUOLA” (la voce dei bambini), il nuovo brano di GIUSEPPE ANASTASI pubblicato per GIURO SRL (ed. Warner Chappell/Giuro) e distribuito da BELIEVE DIGITAL.

«“Torneremo a scuola” è un brano corale, in tutti i sensi – racconta Giuseppe Anastasi – c’è un bellissimo coro di bambini che mi accompagna nei ritornelli.. e non solo! La canzone è stata scritto in “coro”, insieme agli amici e colleghi Giulia Anania, Morgana Giovannetti e Daniele Coro, penne sempre sensibili alle tematiche sociali».

Prodotto e arrangiato da Daniele Coro, “Torneremo a Scuola” racconta come la pandemia sta limitando e cambiando le abitudini dei bambini: dalla faticosa didattica a distanza alla reclusione forzata in casa, che non permette ai più piccoli di poter godere della spensieratezza tipica dell’infanzia.

Dietro al brano la voglia di inviare un forte segnale di gratitudine ai bambini, un messaggio di speranza, prima di tutto per loro, perché possano al più presto tornare a vivere la loro vita, ma anche ai “grandi”, con la speranza che anche loro si ricordino di quanto è bello essere bambini. La canzone vuole anche essere un omaggio al mondo della scuola: a tutti gli insegnanti, gli assistenti, i dirigenti. Persone che hanno scelto un mestiere importante e pieno di responsabilità.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale. Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

Giuseppe Anastasi cantautore palermitano classe 1976. Ha scritto per Arisa, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Tazenda, Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Baccini, Mietta, Alexia. Ha collaborato con Mogol, Lelio Luttazzi, Mauro Pagani, Cheope, Adriano Pennino, Tony Bungaro, Cesare Chiodo, Mario Lavezzi, Ferdinando Arnò, Maurizio Filardo, Federica Abbate. Nel 2006 è tra i vincitori di Musicultura e nel 2009 vince Sanremo Giovani con la canzone “Sincerità”, interpretata da Arisa, la canzone vince anche il premio della critica “Mia Martini” ed il premio “sala stampa TV e radio”. Nel 2010 partecipa di nuovo a Sanremo con la canzone “Malamorenò” (Arisa), brano estratto dall’album omonimo di cui Giuseppe è autore di tutti i testi. Nel 2012 terza partecipazione al Festival di Sanremo con “La notte”, seconda classificata, vincitrice di 4 dischi di platino e canzone italiana più venduta del 2012, estratta dall’album di Arisa “Amami” dove Giuseppe è autore di 8 brani, tra i quali “L’amore è un’altra cosa” ed “Il tempo che verrà”, quest’ultima inserita nel film di Ricky Tognazzi “Tutta colpa della musica”. Nello stesso anno scrive insieme all’amico Alfredo Rapetti Mogol (Cheope) il manuale “Scrivere una canzone”, edito dalla Zanichelli, e pubblica il brano “Meraviglioso amore mio” canzone inserita nel film “Pazze di me” di Fausto Brizzi vincitrice di due dischi di platino. Nel 2014, alla quarta partecipazione, vince il suo secondo Sanremo, sempre con Arisa, con la canzone “Controvento”, che registra due dischi di platino. Nel 2016 è la volta di “Guardando il cielo”, quinta partecipazione al Festival e disco d’oro. Nel 2017 partecipa per la sesta volta a Sanremo con la canzone “Il diario degli errori” scritta insieme agli amici e colleghi Cheope e Federica Abbate e portata al successo da Michele Bravi, vincitrice di due dischi di platino. Durante lo stesso anno Giuseppe è autore della canzone “Democrazia” inserita nel film “L’ora legale” di Ficarra e Picone e della canzone “Ho perso il mio amore”, scritta con Cheope e Federica Abbate e inserita nel film “La verità, vi spiego, sull’amore”, e partecipa come autore e produttore tra le nuove proposte con il brano “Insieme”, interpretato da Valeria Farinacci. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo disco di inediti “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo” che vince la Targa Tenco come “Migliore Opera Prima ”. È del 2020 la pubblicazione del suo ultimo album “Schopenhauer e altre storie”.