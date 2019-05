È terminato l’allarme bomba in via Varese a Genova

È terminato l’allarme bomba in via Varese nei presdi della stazione di Genova Brignole.

A fare scattare l’allarme è stata un valigia abbandonata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri della polizia. Via Varese nel tratto compreso tra via Ricci e via De AMicis è stata sigillata per consentire le operazioni degli artificieri.

Sono stati evacuati gli uffici del Giudice di Pace.

Alla fine la valigetta è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia e l’allarme è stato ftto rientrre.