È morta Rosa Russo Iervolino, no… ci siamo sbagliati, scusate

La figlia: Mia madre sta benissimo. Napoletanamente, facciamo le corna!

La notizia era stata diffusa in mattinata e tanti giornali ed agenzie l’avevano ripresa: “È morta a Rosa Russo Iervolino”. Poi la smentita della figlia. I giornali: ci siamo sbagliati, scusate.

Solo che l’ex ministro e sindaco di Napoli è, invece, dall’alto dei suoi 85 anni «a casa, serena e in salute», ha spiegato la sua storica portavoce, Roscigno.

«Mia madre sta benissimo», ha scritto su Facebook, la figlia di Rosa Russo Iervolino, Francesca, aggiungendo di non sapere «quale idiota abbia messo in giro questa notizia». «Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone…», ha proseguito Francesca «napoletanamente, facciamo le corna!!!».

Infine la conferma anche del figlio Michele «per fortuna sta bene».

Rosa Russo Iervolino compirà 86 anni il prossimo 17 settembre.

La sua carriera politica l’ha vista come parlamentare, eletta sia alla Camera sia al Senato, ministro per gli Affari sociali, dell’Istruzione e, prima donna a ricoprire l’incarico, dell’Interno, oltre a diventare, per due mandati, sindaco di Napoli.