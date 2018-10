E’ mancato Roberto Fusco, gestori Genova by night e rugby in lutto

Gestori della Genova by night e mondo del rugby genovese in lutto. È mancato Roberto Fusco, titolare di locali da ballo in centro e a Levante della città, ex presidente genovese dell’Associazione italiana locali da ballo (Silb) ed ex giocatore di rugby.

Roberto Fusco l’anno scorso si era presentato con Forza Italia alle elezioni amministrative del Municipio XIII Medio Levante ed era membro anziano del direttivo del Cus Genova (consigliere della sezione rugby).

Sportivo e un imprenditore a 360 gradi, gli era stata assegnata la Stella d’Oro al Merito Sportivo nel 2000 ed era stato membro di giunta e vicepresidente del Coni Liguria, difendendo strenuamente gli sport cosiddetti “minori”.

I funerali sono in programma mercoledì alle 11 nella Chiesa di San Martino a Genova.