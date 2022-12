Durante i festeggiamenti OSA consiglia i proprietari di cani e gatti di rimanere a casa unico vero rimedio per il terrore dei piccoli amici

Durante i festeggiamenti OSA consiglia i proprietari di cani e gatti di rimanere a casa. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ringrazia i già molti – ancora non tutti – Comuni che vietano l’uso di petardi e fuochi di fine d’anno, a tutela di persone ed animali; ed auspica che nei festeggiamenti pubblici del 31 e del primo d’anno si passi dagli esplosivi ai moderni e meno impattanti fuochi artificiali, come fontane luminose e droni con led multicolori.

Dovendo uscire è indispensabile tenerli a guinzaglio muniti di targhetta identificativa per il caso di smarrimento; è bene poi che i gatti rimangano chiusi in casa la notte di San Silvestro; se l’animale deve necessariamente rimanere solo in casa, lasciare le luci accese, porte interne aperte e finestre e terrazzi chiusi, mettere al sicuro oggetti che possano ferirlo, lasciargli un proprio indumento, fare in modo che il posto dove si rifugia per sentirsi al sicuro sia raggiungibile e dotato di ciotola dell’acqua; e a mezzanotte far squillare il telefono per distrarlo dal rumore dei botti.

Rimane purtroppo inevitabile il danno che verrà arrecato alla fauna selvatica che vive nelle città; ogni primo gennaio si trovano uccelli morti o feriti dopo la fuga precipitosa dai posatoi notturni a seguito degli scoppi.