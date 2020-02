Due incidenti di prima mattina a Chiavari: due feriti e mezzo ribaltato

Questa mattina a Chiavari si sono verificati due incidenti, intorno alle 7.

Il primo si è verificato in via Parma dove, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha soccorso due persone che hanno riportato alcune contusioni.

I due sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

Il secondo incidente si è verificato sempre a Chiavari ma in corso Colombo.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto si è ribaltata. La persona che era all’interno del mezzo, un uomo, ha riportato ferite lievi.

Sul posto i mezzi di soccorso che lo hanno trasportato in codice verde all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Diversi i disagi per il traffico.