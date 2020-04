Dubbi sull’app Immuni, Copasir chiede intervento dei servizi

In Olanda resi pubblici dati sensibili di oltre 100 mila cittadini

In merito all’app ‘Immuni’ che dovrebbe tracciare i malati Covid-19 ed aiutare a circoscrivere il virus, il Copasir ha chiesto l’intervento dei servizi segreti.

Secondo quanto riportato da La Stampa, nella riunione prevista domani per analizzare – tra le altre questioni – pro e contro dell’app per il tracciamento dei contagi sviluppata dalla Bending Spoons, i membri del Comitato chiederanno che siano interpellati i Servizi per capire se la sicurezza nazionale sia in qualche modo a rischio.

Sul fronte olandese un’applicazione analoga utilizzata per il tracciamento dei contagi ha subìto un’esposizione di dati.

Secondo la stampa nazionale olandese, circa 100­200 nomi, email, password criptate sono state rese pubbliche.