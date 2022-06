Doria Nuoto Loano, gli ultimi impegni

Nel consiglio direttivo della Doria Nuoto Loano 2000 siedono due atleti professionisti di grande successo: Matteo

Aicardi ed Ivan Cappelli.

La settimana scorsa Matteo Aicardi, centro boa della Pro Recco, ha conquistato la sua terza Champions League in

carriera, la decima nella storia della Pro Recco Waterpolo 1913 la squadra più titolata al mondo. L’emozionante

ultimo atto della massima competizione europea di pallanuoto maschile è stato giocato a Belgrado; ci sono voluti i

rigori per decidere una finale tirata, chiusa nei tempi regolamentari sul 13-13 e terminata definitivamente 17-16 per i

campioni d’Italia che hanno battuto la squadra di casa Novi Beograd, un avversario fortissimo e molto preparato. La

Champions League è il quarto trofeo del 2002 per Matteo Aicardi e la Pro Recco, dopo la Supercoppa Europea, la

coppa Italia, il 34° scudetto.

Ivan Cappelli, tesserato per la Valdigne, ha invece vinto l’Aquathlon di Cuneo (categoria Junior – Age Group) sulla

classica distanza 2500m – 1000m – 2500m; Ivan è stato perfetto in tutte e tre le frazioni gareggiando ad un’intensità elevata ed arrivando davanti a promettenti giovani triathleti di altissimo livello.

Matteo ed Ivan saranno presenti il prossimo venerdì 17 giugno alla festa 40+1 della DNL per festeggiare il

compleanno della società con gli atleti di tutte le discipline: nuoto, pallanuoto, nuoto artistico e triathlon. I giovani

atleti della DNL sono ormai abituati a confrontarsi con Matteo ed Ivan, professionisti di successo nei loro sport,

traendo motivazione e consigli per la loro crescita sportiva e personale.

Campionato Regionale in acque libere di Mezzofondo – Chiara Guarisco Doria Nuoto ancora sul podio

Lo scorso giovedì 2 giugno nella Baia del Silenzio di Sestri Levante si è svolta la famosa gara in acque libere Cavi

Sestri valida per il Campionato Regionale in acque libere di Mezzofondo. Chiara Guarisco, giovanissima atleta della

DNL, si è aggiudicata il 3° posto (decima donna assoluta) nella categoria Ragazze sulla distanza di 3 km chiusa in

39’54”.

Ottimo risultato per Chiara che prende sempre più confidenza sia sulla distanza che sulle dinamiche delle gare in

acque libere. Tutto ciò le servirà per affrontare al meglio, il prossimo mese, l’appuntamento con la Rappresentativa

Regionale di Nuoto di Fondo al Trofeo delle Regioni a Piombino.

Tutti i risultati sono consultabili al seguente link:

http://www.nuotomaster.it/FONDO/RisMani.asp

Aquathlon – Doria Nuoto Loano alla 3° tappa del Circuito Nord Ovest

Lo scorso 2 giugno si è svolta, nella magnifica cornice cuneese dello stadio del nuoto e del parco fluviale, la terza

tappa del circuito Nord Ovest di Aquathlon nella classica modalità di corsa – nuoto – corsa. Gli ampi spazi, la bella

giornata e l’impeccabile organizzazione di Cuneo1198 hanno dato vita ad una giornata perfetta.

Erano presenti alla manifestazione i tecnici federali ed il coordinatore di Macro Area Paolo Zunino (nonché allenatore della DNL) oltre ai responsabili giovanili territoriali delle regioni interessate all’evento; a testimoniare che la FITRI pone grande importanza allo sviluppo coordinato del settore giovanile.

Molti gli atleti della DNL alla partenza: Ludovico Trincheri si è classificato secondo nella categoria ragazzi, Ginevra

Sclavo seconda nella categoria YA, Davide Menichelli secondo negli Junior.

La tappa di Cuneo è stata molto importante perché gli atleti della DNL hanno potuto provare il format di gare identicoa quello dei prossimi Campionati Nazionali. Infatti, per volontà dei tecnici giovanili federali, la gara è stata articolata sulle stesse distanze che li attendono il prossimo fine settimana nella kermesse di Montesilvano.

Tutti i risultati sono consultabili al seguente link:

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20221907

