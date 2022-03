Doppio appuntamento con Ovest.Doc a Genova. Il 15 e il 16 marzo dislocato tra il Club Amici del Cinema e il Nickelodeon.

Doppio appuntamento con Ovest.Doc, rassegna cinematografica.

Martedì 15 marzo a Genova, alle ore 20.30, al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando 15) il regista Maurizio Fantoni Minnella presenterà il suo nuovo film Fantasmi cileni: frammenti di un Golpe lontano.

Interverrà all’incontro il professore universitario ed esperto di cinema latinoamericano Marco Cipolloni. A seguire la proiezione de La cordigliera dei sogni di Patricio Guzmán.

In ricordo dello scrittore latinoamericano Luis Sepúlveda, Fantasmi cileni: frammenti di un Golpe lontano è un documentario ambientato al “Museo de la memoria y derechos humanos” di Santiago de Chile, spazio dove si ripercorre la tragedia di un popolo schiacciato da un feroce regime militare e dove le nuove generazioni si confrontano con la Storia dei loro padri.

Realizzato dal grande documentarista cileno Patricio Guzmán, La cordigliera dei sogni è un film in cui l’esplorazione del territorio va di pari passo con l’esplorazione nella Storia, per svelare l’anima più profonda del Cile.

Qui le alte cime della cordigliera si caricano di molteplici significati simbolici, spesso contraddittori, stratificati come la roccia. La poesia visiva del paesaggio si sovrappone alle testimonianze dei cittadini cileni, che rivivono i loro ricordi della dittatura di Pinochet.

Mercoledì 16 marzo, alle ore 18, al Club Amici del Cinema e, alle ore 21.15, al Nickelodeon (via della Consolazione 5r) la regista iraniana Firouzeh Khosrovani incontrerà il pubblico per parlare del suo documentario Radiograph of a Family.

Entrambi gli appuntamenti saranno presentati dal critico cinematografico Juri Saitta.

Attraverso fotografie, lettere e voci, Radiograph of a Family racconta la storia della famiglia dell’autrice, una famiglia che, come molte altre, ha sentito gli effetti della rivoluzione islamica in ogni aspetto della sua quotidianità. Una storia privata che assurge quindi a metafora dei cambiamenti della società iraniana negli ultimi quarant’anni. L’opera ha vinto l’International Documentary Festival Amsterdam 2020.

Maurizio Fantoni Minnella è un critico cinematografico e documentarista italiano. Tra i suoi ultimi film, vanno citati Noi, i neri, Formiche rosse e Libri di sabbia. Dal 2010 cura la rassegna Poevisioni, sezione cinematografica del Festival Internazionale della Poesia di Genova.

Firouzeh Khosrovani è una giornalista e regista iraniana che collabora con numerose testate italiane e spagnole come Il Manifesto, Limes, Culturas e D di Repubblica e che ha diretto numerosi documentari, tra cui Rough Cut, 1001 Irans e Fest of Dulty.