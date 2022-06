Dopo due anni di assenza torna Passaggi la manifestazione che riprende l’antica tradizione delle feste legate al territorio e al folclore.

Percorsi tematici che soddisfareranno le richieste e i gusti di tutti i partecipanti, una serie di passaggi su sentieri e su strade presenti nella bassa e nell’alta Valle Gargassa, un territorio di eccellenza per l’aspetto paesaggistico, turistico e agricolo.

Prodotti enogastronomici proposti nelle degustazioni e nella esposizione/mercato saranno principalmente le eccellenze delle aziende del comune di Rossiglione.

Ambienti incontaminati, panorami mozzafiato, centinaia di chilometri di sentieri, storia, cultura ed eccellenze gastronomiche per tutti i gusti.

Siamo nel Parco del Beigua, l’area protetta più vasta della Liguria. Con un territorio che, per l’unicità degli aspetti geologici, è stato riconosciuto come Geoparco Internazionale sotto l’egida dell’Unesco, il Beigua è il solo tra i parchi liguri a poter unire le peculiarità della costa con quelle dell’entroterra.

All’accoglienza verrà richiesto un piccolo contributo di € 2,00 a persona per accedere al percorso, che contribuirà a far fronte alle spese organizzative, a garantire la sicurezza e i servizi basilari.

In cambio verrà consegnato un braccialetto che permetterà di usufruire anche del servizio navetta per raggiungere l’inizio del percorso agroalimentare.

Dalle ore 10.00 ritrovo presso Piazzale Deportati Area Ex Ferriera (nei pressi ampi parcheggi) da lì partiranno le Navette che porteranno nel percorso, le stesse navette saranno presenti per tutta la giornata per un agevole ritorno entro le ore 19:00.

Esposizione e degustazione di prodotti locali, in diverse postazioni lungo il percorso nella Valle Gargassa, con intrattenimenti musicali, in particolare presso agriturismi, bed & brekfast, fattorie didattiche o aziende agricole, una tranquilla passeggiata, agevole anche per bambini e famiglie, con possibilità di visita agli allevamenti bovini.

Percorso Agroalimentare e musicale attraverso le cascine Battura; Muiazza; Contessa; Musetta; Limassola; Varina – Allevamento Beiro

alle ore 18:00. APERINOISE alla Cascina Muiazza Aperitivo a cura dei ragazzi del NOISE EVENTS.

COME ARRIVARE: Da Genova: percorrere l’Autostrada dei Trafori A26, uscire al casello di Masone, dopo l’uscita autostradale svoltare a sinistra sulla Strada Provinciale 456 del Turchino (SP 456), in direzione Campo Ligure – Rossiglione . Proseguire per 10 km.

Da Alessandria: percorrere l’Autostrada dei Trafori A26, uscire al casello di Ovada, dopo l’uscita autostradale svoltare a sinistra sulla Strada Provinciale 456 del Turchino (SP 456), in direzione Voltri – Rossiglione. Proseguire per 10km.

In ottemperanza alla normativa relativa al contenimento della peste suina, tutto il percorso si svolgerà su strada asfaltata.