Domenica alle 10.30 Cappuccino, brioche e jazz alla Sala Mercato con Tony Scott e Guido Festinese

Cappuccino, brioche, e musica jazz di alto livello a Sampierdarena: grazie al critico musicale Guido Festinese (foto sotto a destra) che racconta un jazzista italo-americano del calibro di Tony Scott.

L’appuntamento è domenica 3 aprile alle ore 10.30 sul palco della Sala Mercato, in Piazza del Monastero.

A suonare sarà un affiatato quintetto composto da Simona Bondanza (voce), Stefano Guazzo (clarinetto), Fabio Vernizzi (piano),

Riccardo Barbera (contrabbasso), Rodolfo Cervetto (batteria). Il gruppo musicale eseguirà le pagine fondamentali del repertorio di Tony Scott: un grande del jazz americano, che in realtà era siciliano. Il suo vero nome infatti era virtuoso polistrumentista siciliano, come rivela il suo vero

nome Anthony Joseph Sciacca.

Nato a Salemi in provincia di Trapani nel 1921, il musicista andava molto fiero della sua terra natia tanto da presentarsi sempre qualificandosi come “clarinettista siciliano”.

Dagli esordi appena quindicenne, alla passione per Charlie Parker che lo spinge ad applicare le sonorità del be-bop al suo clarinetto, dai primi innovativi arrangiamenti alla collaborazione con giganti come Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ben Webster fino all’amicizia con Billie Holiday e Bill Evans. Decine di tournée, centinaia di concerti in tutto il mondo, incontri eccezionali in una vita da star internazionale che verrà raccontata sul palco dal critico musicale Guido Festinese, autore e narratore dei testi. Jazz’n’breakfast è curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto, Louisiana Jazz Club e il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara.

Il concerto inizia come sempre alle ore 10.30. La colazione in teatro è servita a partire dalle 9.30. Ingresso 8 euro (colazione + concerto). I biglietti sono in vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e su teatronazionalegenova.it

PAOLO FIZZAROTTI