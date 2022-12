Domenica 8 gennaio al Teatro Verdi viene celebrata Maria Callas a Genova Sestri Ponente, alle h 16 un pomeriggio d’arte

Domenica 8 gennaio al Teatro Verdi viene celebrata Maria Callas. Una delle più grandi artiste del Teatro lirico, ricordata qui non solo come straordinaria interprete, ma anche come donna nella sua dimensione privata, attraverso i brani che l’hanno contraddistinta insieme a brevi stralci delle sue lettere e alle immagini, che rievocheranno, come frammenti di vita privata, la sua vera anima.

Il soprano Irene Cerboncini si farà interprete e veicolo di questo viaggio, attraverso la sensibilità e potenza di un ensemble essenziale: voce e pianoforte. Il coro lirico Quadrivium farà da cornice canora, stringendo idealmente Maria e Irene in un unico abbraccio.

Interpreti:

Irene Cerboncini: Soprano

Massimo De Stefano: pianoforte

Coro Lirico Quadrivium

Direttore: Giovanni Battista Bergamo

Voce narrante: Anna Marra

Regia: Riccardo Canepa

Organizzazione Associazione Spettacolo Cultura: Annamaria Massari, Anna Marra

Biglietti on line: https://teatroverdi.net/osconcert/index.php?cPath=23

sconti per gruppi min. 8 pers.

info teatro: 010 6148366