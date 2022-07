Domenica 10 luglio 2022 la PFM sale sul palco dell’Arena del Mare per festeggiare 50 anni di grande carriera

Domenica 10 luglio la PFM sale sul palco dell’Arena del Mare. Lunedì 11 luglio in Piazza delle Feste si ripercorrono le più famose pops orchestra americane con la Filarmonica Sestrese

Con il suo stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante, la PFM – Premiata Forneria Marconi torna domenica 10 luglio all’Arena del Mare con lo spettacolo “1972-2022 da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche”.

La band che ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale celebra proprio quest’anno il cinquantennale di carriera, con un concerto che racchiude il meglio di un repertorio iniziato nel 1972.

Un live unico, come unico è il legame con Genova, città in cui la band ha visto intrecciare il suo percorso musicale a quello di Fabrizio De André: immancabile l’omaggio ai brani di Faber. Due ore di musica per un’esperienza emozionale accompagnata da brani che fanno parte dell’immaginario collettivo e che ritrovano, tramite il potere della musica, tutte quelle sonorità che rappresentano il marchio di una band che ha fatto storia.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Palco Sul Mare Festival, giunta quest’anno alla sua 27ma edizione.

Lunedì 11 luglio in Piazza delle Feste torna l’appuntamento con la Filarmonica Sestrese, che salirà sul palco alle ore 21:00 in una nuova veste, con una formazione ritmo-sinfonica che vedrà anche il supporto degli archi.

Il loro concerto Latin Jazz Pops Night sarà ispirato ai repertori delle più famose pops orchestra americane: colonne sonore, musical, jazz e musica leggera saranno il fulcro della serata. I nuovi arrangiamenti scritti in esclusiva dai maestri della Filarmonica Sestrese per questa nuova formazione saranno uno dei tratti caratteristici di questo concerto che insieme a solisti di eccezione e la consueta energia renderanno la serata ricca di emozioni.

Info Ingressi e biglietti

Domenica 10 luglio PFM: è possibile acquistare i biglietti presso Discoclub in via San Vincenzo a Genova o online su happyticket.it, palcosulmarefestival.it e se ancora disponibili direttamente in loco

Lunedì 11 luglio Filarmonica Sestrese: Ingresso libero fino a esaurimento posti

Programma completo e aggiornamenti su: www.portoantico.it

#estatespettacolo22