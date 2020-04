Domani riapre Fincantieri, Muzio: Asl 4 e Ispettorato del lavoro facciano subito controlli

In vista della ripresa della produzione presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, prevista per domani, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, ha scritto al Prefetto di Genova, alla direttrice generale dell’Asl 4 e ai responsabili dell’Ispettorato del Lavoro “per chiedere che venga con urgenza verificata la presenza delle condizioni sanitarie previste dal protocollo nazionale per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro”.

“Con questa missiva – ha spiegato Muzio – ho chiesto, come membro della Commissione Sanità e della Commissione Lavoro, che vengano effettuati con urgenza, presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, le opportune verifiche relative alla presenza delle condizioni fissate dal protocollo nazionale finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Saranno molti, infatti, i dipendenti dell’azienda che rientreranno in fabbrica, ed è opportuno che ciò avvenga nel più rigoroso rispetto delle misure sanitarie adottate a livello nazionale per il contenimento della trasmissione del Covid-19.

La sicurezza dei lavoratori coincide con la sicurezza delle loro famiglie e del nostro territorio, tanto più in questa fase delicata, in cui è di fondamentale importanza che il virus non trovi nuovi focolai di diffusione, tali da compromettere quanto finora faticosamente ottenuto grazie al generoso impegno di tutta la popolazione.

Pertanto, ho chiesto all’Asl 4 e all’Ispettorato del Lavoro di compiere nel più breve tempo possibile i controlli in oggetto, di modo che il rientro in attività delle maestranze avvenga all’interno di un quadro di certificata sicurezza sanitaria”.