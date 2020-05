Domani la 3° collettiva della mostra Art Home

Domandi vernissage della terza collettiva della mostra “ArT Home” presso il museo virtuale CO.VI.3D GALLERY dell’Associazione Creative Spaces.

Nelle settimane precedenti sono state inaugurate le prime due sale dedicate a Gino Morici e Salvatore Quasimodo. Adesso sarà la volta dell’apertura della “Sala Emilio Greco”, che accoglierà in totale 11 artisti tra pittori e fotografi, di cui 9 provenienti da svariate parti d’Italia, uno di nazionalità tedesco ed un messicano.

Il vernissage prevede una diretta streaming con gli artisti sul canale Facebook dell’Associazione alle ore 18. Verranno presentati i lavori e lo spazio museale.

In mostra le opere dei seguenti artisti: Noemi Ballacchino – Federica D’Antoni – Stefano Invernizzi – Reiner Heidorn – Michelangelo Lacagnina – Gustav Manel – Alessandra Mercurio – Massimo Minglino – Dario Parlascino – Marco Randazzo – Caterina Vitale.

La sigla COVID in questi giorni immobili fa immediatamente pensare all’acronimo di qualcosa che, pur essendo impalpabile, si infiltra e si insinua ammalando e uccidendo. Eppure dalla paura può nascere la forza e dalla malattia la Vita. Ecco che, per l’Associazione Culturale Creative Spaces di Caltanissetta, la sigla COVID si trasforma in bellezza e diviene CO.VI.3D, ovvero VIsioni COntemporanee nella tridimensione di una vera galleria d’Arte. Nasce da un’isola, la Sicilia, e ogni sala del Museo sarà dedicata a diversi artisti e letterati siciliani, da Morici a Greco a Quasimodo a Camilleri.

L’edificio sarà corredato di finezze architettoniche con l’intento di donare calore e intimità ai visitatori, per potersi immergere in una realtà propria. La porzione esterna principale sarà arricchita da murales. La visita consisterà in un tour a 360° nello spazio, passeggiate video esterne ed interne al museo e ogni artista sarà corredato da una scheda personale con la possibilità di ammirare ciascun contributo anche individualmente. Al progetto hanno aderito ad oggi più di cinquanta artisti tra pittori, illustratori, fotografi, writers etc. da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni consultare i canali social e il sito dell’associazione.

Gli artisti interessati a prendere parte alle future collettive, potranno contattare il team scientifico all’indirizzo email creativespacescl@gmail.com.