Domani Filarmonica Sestrese in concerto a Piazza Tazzoli

Il 27 maggio 1845 il Comune di Sestri Ponente su proposta dell’allora Sindaco Giobatta Nicolò Prefumo deliberò la nascita di una Scuola Filarmonica di Musica con l’intento di impegnare la gioventù del tempo che fuori dal lavoro si dedicava “all’ozio e alle crapule…”. Così recita l’Atto Consolare con n. d’ordine 18, documento presente nell’Archivio Storico del Comune di Genova e nella sede della Filarmonica.

Con il prossimo mese di ottobre si apre la Scuola di Musica della Filarmonica, si ripete un rito che dura da 176 anni, mai interrotto neanche durante l’ultima guerra e nella pandemia del 2020 dove, grazie alla tecnologia, le lezioni si sono svolte online.

E per salutare questo evento si terrà domani 25 settembre alle ore 17:15 in Piazza Tazzoli a Sestri Ponente il concerto dell’Orchestra di Fiati diretta dal Maestro Matteo Bariani che proporrà un repertorio per tutti i gusti dove il divertimento sarà garantito. L’iniziativa si svolte nell’ambito del bando del Municipio VI “Ricominciamo insieme Medioponente” e del progetto “La Musica della Filarmonica c’è”.

Programma:

Arsenal

Mission Impossible

Batman

Nuovo Cinema Paradiso

Barcelona

Harry Potter

Summertime

Rochy Theme

I’m the Mood

Ride

One more once

Lupin

The Chicken ¨ Birdland

I Corsi di Musica inizieranno il 4 ottobre nella sede della Filarmonica Sestrese in Via Goldoni 3 dalle 16:30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, tel. 0106531778, cell. 3755164237, mail info@filarmonicasestrese.com. Marcello Di Meglio