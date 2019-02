Dl Salvini, Genova più sicura. Senarega e Fontana: altri 2.5 milioni per videosorveglianza

“Dalle parole ai fatti. Circa 2.5 milioni di euro in più per la videosorveglianza nel Comune di Genova, tra il 2019 e il 2022”.

Lo hanno riferito oggi il capogruppo regionale Franco Senarega e la capogruppo comunale Lorella Fontana (Lega). Per il 2019 sono previssti circa 350mila euro.

“Dopo che – hanno aggiunto Senarega e Fontana – la scorsa settimana il Viminale aveva annunciato i primi 1.7 milioni destinati ai Comuni delle province liguri (Città Metropolitana di Genova 235mila euro, Imperia 623mila euro, La Spezia 489mila euro, Savona 343mila euro) oggi dal Ministero dell’Interno è arrivata la notizia di ulteriori fondi per il capoluogo ligure, che si sommano ai 600mila euro già stanziati alla fine dell’anno scorso.

Inoltre, non bisogna dimenticare gli altri 400mila euro che sono in attesa di imminente designazione per le telecamere previste nei quartieri genovesi considerati più a rischio per incidenza del numero di crimini sul territorio.

A differenza delle politiche dei Governi precedenti, ora l’obiettivo, a livello nazionale, è quindi migliorare il controllo e la sicurezza nei piccoli Comuni e nelle città capoluogo.

L’attenzione per il contrasto all’illegalità è un concreto cambio di rotta rispetto al passato”.