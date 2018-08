Divieti di sosta temporanei il 29 agosto sulla strada della Guardia

La Città metropolitana di Genova, considerato che il giorno 29 agosto 2018 verrà celebrata l’annuale festa patronale del Santuario di N.S. della Guardia, che interessa la Strada provinciale n. 52 del Santuario di N.S. della Guardia, lungo la quale avviene l’afflusso dei fedeli verso il Santuario e ritenuto che in tale circostanza viene normalmente disimpegnato un servizio di regolamentazione del traffico da parte degli organi di Polizia, al fine di evitare situazioni di intasamento e di disagio nella circolazione, emette un divieto di sosta dei veicoli dalle ore 07,00 alle ore 20,00 nelle sotto elencate tratte della strada provinciale n. 52 del Santuario di N.S. della Guardia:

LATO MONTE LATO VALLE

inizio km 7+200 fine km 7+260 inizio km 7+810 fine km 7+080

inizio km 7+340 fine km 7+550

inizio km 7+590 fine km 7+810.

Al fine di rendere più sicura e scorrevole la circolazione, eliminando ogni possibile rischio di blocco e di paralisi del traffico veicolare in modo particolare per quanto riguarda il transito di eventuali mezzi di soccorso in occasione delle celebrazioni dispone l’istituzione per il giorno 29 agosto 2018, dalle ore 07,00 alle ore 20,00, del divieto di sosta temporaneo lungo la SP n. 52 del Santuario di N.S. della Guardia alle seguenti progressive:

