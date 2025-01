Discussione per antenne 5G, Uniti per la Costituzione esce dall’aula

“Durante la seduta odierna del Consiglio Comunale, dopo un’ampia discussione del regolamento sull’installazione delle antenne 5G proposto dalla giunta, l’Assessore Mascia ha respinto tutti gli emendamenti da me presentati, e in particolare quello in cui chiedevo di minimizzare i campi elettromagnetici sui siti sensibili (asili, scuole, ospedali) vietando l’installazione di impianti proprio all’interno di questi siti, come peraltro è previsto dalla giurisprudenza.

Le motivazioni portate dall’assessore non mi hanno convinto, in quanto si è voluto giocare sul termine ‘minimizzare’ per far intendere che il Comune possa solo ridurre e non escludere la presenza di campi elettromagnetici, quando invece quella della giunta è una volontà eminentemente politica per venire incontro ai desideri delle compagnie telefoniche

Per questo motivo, per la prima volta, ho deciso di abbandonare l’aula, unendomi ai colleghi della minoranza e impedendo così lo svolgimento del voto per mancanza del numero minimo di consiglieri.

Un regolamento profondamente sbagliato, inefficace e prono agli interessi dei privati merita di essere ostacolato con ogni mezzo”. Lo dichiara Mattia Crucioli, capogruppo Uniti per la Costituzione.

