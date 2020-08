Dilettanti, il 13 settembre si parte con la Coppa Italia di Promozione

Il calcio dilettantistico ligure sta per riprendere ufficialmente la stagione agonistica, ed a partire saranno le 32 Società che militeranno nel campionato di Promozione 2020/2021.

Come di consueto, ad aprire la stagione agonistica sarà la Coppa Italia. Il primo turno si svolgerà con 8 gironi di 4 squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di quarti di finale, semifinale e finale. Sarà qualificata al secondo turno la squadra prima classificata per ogni girone.

Le giornate dei gironcini saranno giocate alle ore 18.00, nei giorni domenica 13 settembre, mercoledì 16 settembre, domenica 20 settembre, mercoledì 14 ottobre 2020 e mercoledì 28 ottobre 2020.

I Quarti di finale sono fissati per mercoledì 25 e 9 dicembre, con gare di andata e ritorno. Le semifinali si giocheranno mercoledì 6 e 27 gennaio, mentre non è stata ancora fissata la finale, che sarà giocata in campo neutri in gara unica. Queste le composizioni dei gironi.

Girone 1: CAMPOROSSO, GOLFO DIANESE 1923, TAGGIA, VENTIMIGLIA;

Girone 2: BRAGNO, CERIALE, SOCCER BORGHETTO, VELOCE 1910;

Girone 3: ARENZANO, CELLE RIVIERA, LEGINO 1910, PRAESE 1945;

Girone 4: BORZOLI, SERRA RICCO’, VIA DELL ACCIAIO, VOLTRESE VULTUR;

Girone 5: LITTLE CLUB JAMES, MARASSI, MOLASSANA, VALLESCRIVIA;

Girone 6: F.C.BOGLIASCO, GOLFOPARADISOPRORECCO, GOLIARDICAPOLIS, SAMMARGHERITESE;

Girone 7: FOLLO SAN MARTINO, LEVANTO, REAL FIESCHI, VALDIVARA;

Girone 8: COLLI ORTONOVO, DON BOSCO SPEZIA, FORZA E CORAGGIO, MAGRA AZZURRI.

Quindi, come abbiamo scritto in apertura, domenica 13 settembre si parte!

Franco Ricciardi