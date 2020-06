Dilettanti, cambio epocale: “Eccellenza” a due gironi da 10 squadre?

Per adesso ci sono 18 squadre in Eccellenza, 35 in Promozione e 63 in Prima Categoria; parliamo delle società che avranno diritto ad iscriversi ai rispettivi campionati per la stagione 2020-2021.

Lo ha stabilito la Federcalcio Ligure nel suo comunicato datato 26 giugno 2020.

Certo, per molte società la situazione non è facile, e purtroppo c’è la sensazione che più di una darà forfait e rinuncerà, magari optando per una fusione con altra compagine in difficoltà economiche.

Per ciò che riguarda il campionato di Eccellenza, dovrebbe essere portato a 20 squadre, con un cambiamento epocale: verrebbero formati due gironi da 10 squadre, per cosi drasticamente diminuire le spese di trasferta, con play off e play out finali.

In Promozione le squadre saranno dalle 36 alle 40, con due gironi come per la stagione appena conclusa. Stesso discorso per la Prima Categoria, che sarà articolata su 4 gironi per viciniorità, con raggruppamenti da 16 squadre.

Ecco gli elenchi e le denominazioni ufficiali delle società aventi diritto:

CAMPIONATO ECCELLENZA: ALASSIO FOOTBALL CLUB, ALBENGA 1928, ANGELO BAIARDO, ATHLETIC CLUB LIBERI, BUSALLA CALCIO, CADIMARE CALCIO, CAIRESE, CAMPOMORONE SANT OLCESE, F.S. SESTRESE CALCIO 1919, FEZZANESE, FINALE FOOTBALL, GENOVA CALCIO, LIGORNA 1922, OSPEDALETTI CALCIO, PIETRA LIGURE 1956, RAPALLO R.1914 RIVAROLESE,RIVASAMBA H.C.A.,VADO.

CAMPIONATO PROMOZIONE: ARENZANO FOOTBALL CLUB, BORZOLI, BRAGNO, CAMPOROSSO, CANALETTO SEPOR, CELLE LIGURE, CERIALE PROGETTO CALCIO, COLLI ORTONOVO, DIANESE GOLFO 1923, DON BOSCO SPEZIA CALCIO, FOLLO SAN MARTINO, FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, FORZA E CORAGGIO, GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., GOLIARDICAPOLIS 1993, LEGINO 1910, LEVANTO CALCIO, LITTLE CLUB JAMES, LOANESI S.FRANCESCO, MAGRA AZZURRI, MARASSI 1965, MOLASSANA BOERO, A.S.D. PRAESE 1945, REAL FIESCHI, SAMMARGHERITESE 1903, SERRA RICCO 1971, SOCCER BORGHETTO, TAGGIA, VALDIVARA 5 TERRE, VALLESCRIVIA 2018, VARAZZE 1912 DON BOSCO, VELOCE 1910, VENTIMIGLIA CALCIO, VIA DELL ACCIAIO F.C., VOLTRESE VULTUR

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA: A CIASSETTA, A.N.P.I.SPORT E.CASASSA, ALTARESE, APPARIZIONE FC, ARCOLA GARIBALDINA, AREA CALCIO ANDORA, ATLETICO ARGENTINA, AURORA CALCIO, BAIA ALASSIO CALCIO, BARGAGLI SAN SIRO, BOLANESE, BORGHETTO 1968, BORGO FOCE MAGRA A.F., BORGORATTI, CA DE RISSI SAN GOTTARDO, CALVARESE 1923, CAMPESE F.B.C., CAPERANESE 2015, CARLIN S BOYS, CASARZA LIGURE, CASTELNOVESE, CELLA 1956, CITTA DI COGOLETO, COGORNESE ,CORNIGLIANESE 1919, DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA, FEGINO, INTERCOMUNALE BEVERINO, LETIMBRO 1945, MALLARE, MAROLACQUASANTA, MIGNANEGO, MILLESIMO CALCIO, MULTEDO 1930, MURA ANGELI, NUOVA OREGINA S.R.L., OLIMPIA CARCARESE, OLIMPIC 1971, PEGAZZANO CALCIO 2015, PONTELUNGO 1949, PRATO 2013, PRO PONTEDECIMO CALCIO, PROGETTO ATLETICO, QUILIANOVALLEGGIA, RICCO’ LE RONDINI, RIESE, RUENTES 2010, SAMPIERDARENESE, SAN BERNARDINO SOLFERINO, SAN CIPRIANO, SAN DESIDERIO, SAN LAZZARO LUNENSE, SAN QUIRICO BURLANDO 1959, SARZANA CALCIO 1906 SRL, SORI, SPERANZA 1912 F.C., SPORTING CLUB AURORA 1975, SUPERBA CALCIO 2017, TARROS SARZANESE SRL, TORRIGLIA 1977, VADESE CALCIO 2018, VALLE 2015, VECCHIAUDACE CAMPOMORONE.

Insomma una stagione sicuramente interessante; staremo a vedere cosa accadrà nel prossimo mese, dove sarà necessario perfezionare le iscrizioni in maniera ufficiale.

Franco Ricciardi