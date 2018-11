Meno sei alla stracittadina con la Sampdoria n° 117. La prevendita per il derby di domenica sera sta entrando nel vivo, con migliaia di tagliandi già acquistati secondo le modalità in vigore.

Resta tuttavia ancora ampia la disponibilità per quasi tutti i settori dello stadio. Per i biglietti in gestione Genoa non occorre tessera del tifoso per procedere all’acquisto. Esaurita la Gradinata Nord, rimangono pochi posti solo nel Settore 5 di pertinenza dei supporter del Grifone. Questi i prezzi dei tagliandi reperibili nelle ricevitorie Listicket / Ticketone, sul sito www.listicket.com e, da martedì (10-19), al Ticket Office in via al Porto Antico 4.

PREZZI (*ridotto: da 8 a 16 anni non compiuti)

Tribuna Inferiore: 150 euro, *75 euro

Tribuna Superiore: 60 euro, *30 euro

Distinti: 40 euro, *20 euro

Settore 5: 25 euro, *15 euro

Gradinata Sud e Settore 6: contingente Uc Sampdoria