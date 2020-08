Dario Vassallo riparte con “Shining” dal Lido di Venezia. Collegamenti con New Signal TVweb

Con l’arrivo di Settembre continua la messa in onda di nuovi programmi per la neo TV Web genovese New Signal, che ha studi a Genova Sampierdarena.

Dal 2 settembre parte infatti una trasmissione che non ha certo bisogno di presentazione per gli amanti del cinema: parliamo di “Shining”, una creazione del giornalista televisivo Dario Vassallo.

“Shining – ci racconta Vassallo – è nata il 4 novembre del 2016 sull’emittente “Antenna blu” ed è andata incessantemente in onda sino allo scorso 29 maggio 2020, quando la stessa emittente è stata venduta. Ed ora siamo qui su New Signal, con rinnovato entusiasmo!”.

Ricordiamo che “Shining” è tutt’ora l’unica trasmissione di cinema nell’emittenza privata ligure, nata dalla grande passione di Dario Vassallo e alimentata dall’attenzione dei tanti telespettatori amanti della sala buia e del grande schermo. In tutto sono state realizzate 149 puntate, più alcuni ‘speciali’, come quello su Charlie Chaplin nel Natale del 2017, in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa.

“Shining non si è fermata neppure durante il lockdown – dice con giustificato orgoglio Vassallo – e nonostante le sale fossero chiuse, abbiamo realizzato monografiche dedicate a registi, attori, attrici, generi e via dicendo. Ma già nella normalità Shining cercava di unire la cronaca cinematografica con suggestioni più ampie”.

Come quando ci si soffermava sulle uscite della settimana nelle sale o venivano affrontate approfondite tematiche tra più varie, non solo in relazione ad artisti e/o divi ma rivolgendosi spesso anche agli ‘artigiani’ dello schermo, non meno fondamentali, come montatori, costumisti, autori dei titoli di testa.

Altri servizi speciali sono stati effettuati su ciò che di più importante Genova proponeva a livello culturale.

La nuova edizione di Shining parte con il botto: dal 2 al 12 settembre ci sarà a Venezia la Mostra del Cinema, con proprio Dario Vassallo inviato al Lido; in studio ci sarà la brava Silvia Mesturini, che ha dimostrato durante le prove un grande affiatamento con il giornalista.

Gli appuntamenti con la trasmissione ci saranno nei giorni mercoledi 2, sabato 5, mercoledi 8 e sabato 12 settembre con collegamenti diretti dagli studi di Sampierdarena con il Lido di Venezia, rigorosamente alle ore 20.00 in punto. Una ulteriore puntata sarà poi interamente dedicata al Festival una volta concluso.

La parte tecnica, sicuramente impegnativa, sarà curata da Andrea Mazza.

Che dire, in bocca al lupo a Dario, Silvia ed al loro storico “Shinning”!

Franco Ricciardi