Daniele Raco in scena in Stradanuova a Genova. Appuntamento l’11 novembre ore 21 con il suo nuovo spettacolo “Il Vecchio e il Male”.

“Il Vecchio e il Male”

Lo spettacolo nasce da una riflessione profonda che Raco ha fatto al compimento dei suoi 50 anni: “La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 50 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”.

Uno spettacolo che sa far ridere e riflettere, alla maniera di Raco. Si continua con una comica, attrice e regista, Chiara Becchimanzi.

Il suo “Terapia di gruppo” debutterà a Genova il 12 novembre, trascinando il pubblico in una serata di risate e riflessioni condivise, perché se condividere fa bene, farlo ridendo fa stare ancora meglio!

Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, e molto altro… in forma di terapia di gruppo, ovviamente.

“Il vecchio e il male” – di e con Daniele Raco

Date

11 novembre 21.00

Descrizione

50 anni è il momento nel quale capisci che hai meno anni davanti di quelli che hai già vissuto ma, se non ti lasci prendere dal panico da questa considerazione, capisci che devi necessariamente migliorare la qualità del tempo che rimane perché sulla quantità

sei perdente.

Devi migliorare i rapporti con le persone, devi avere a che fare solo con gente che stimi, fare le cose che ti piacciono e dire ciò che ti aggrada.

È l’età della grande bellezza: “La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 50 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”.

Se me ne andassi dal palco dopo questa frase l’indomani tutti parlerebbero di me. Ma stare li sopra è l’unica costante di una vita fuori posto e fuori luogo.

Il buon proposito è quello di essere finalmente libero, non ho più il tempo e la voglia di fare la faccia bella, di essere accomodante, di dire ciò che la gente si aspetta che io dica e allora non posso e non voglio essere corretto secondo canoni non miei, non posso e non voglio fare finta che mi interessi quello che altri hanno da dire se davvero non mi interessa.

Questo è lo spettacolo dei miei 50 anni dei quali più di 30 passati sul palco. Considerazioni, riflessioni, bilanci, buoni e cattivi propositi per il futuro si susseguono nel racconto con il consueto scorretto sguardo sul mondo, lo sguardo che mi ha fatto stare sempre nel quinto e ultimo blocco delle trasmissioni che ho fatto.

Prezzi biglietti Rassegna Big da 11€ a 21€ + prevendite.

“Terapia di gruppo” – con Chiara Becchimanzi

Date

12 novembre 21.00

Descrizione

Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure.

In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, all in – potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso.

Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comédienne traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche) … e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente.

Bio

Attrice, regista, autrice teatrale, stand up comédienne, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada. Scrive, dirige e interpreta, tra gli altri, il monologo comico “Principesse e Sfumature” (Eccellenza Creativa del Lazio 2018, Premio Comedy Roma Fringe 2016), “Epic Fail”, “Di Altri Demoni” e “Dionisiaca” (co-prodotti dalla Regione Lazio).

Partecipa a programmi comici Rai (“Battute?”) e Comedy Central (“Stand Up Comedy”, “Comedians Solve World Problems”). Gira il mondo con la Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro; è vicepresidente del Teatro del Lido di Ostia.

Inventa storie da quando ricorda. Laureata in Scienze Umanistiche; diplomata all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma; assolutamente precaria.

Pubblica nel 2019 il suo primo romanzo, “A ciascuna il suo”, un erotico-comico sugli eccitanti disastri della precarietà affettiva.

Prezzi biglietti Rassegna Donna Ridens da 9 a 18€ + prevendite.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

http://www.teatrostradanuova.it