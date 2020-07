Dalla ricerca scientifica alle imprese, il Catalogo Agrifood UniGe

Il catalogo tematico è un elenco in cui i dipartimenti dell’università indicano gli argomenti di ricerca, le tecnologie, i brevetti e le start up inerenti un determinato settore

Serve perchè le imprese operanti in quel settore possano trovare argomenti di loro interesse per poter accrescere la loro competitività sul mercato, richiedere a UniGe servizi di consulenza in ricerca e sviluppo oppure analisi, prove e test di laboratorio.

Il Catalogo Tematico Agrifood è un catalogo, dedicato al mondo dell’Agrifood e rivolto al mondo produttivo, in cui l’Università di Genova presenta le proprie innovazioni nel settore agroalimentare. Da oggi è disponibile online sul sito unige.it tra i servizi dedicati alle imprese.

Lo scopo è incentivare il dialogo e il collegamento tra la comunità accademica e il mondo imprenditoriale, facendo emergere i bisogni delle imprese e promuovendo lo scambio di conoscenze allo scopo di aumentare la competitività delle aziende e la crescita economico-sociale del territorio.

Drone di controllo su una risaia

Dalla ricerca scientifica alle imprese: il trasferimento tecnologico in UniGe

L’Università di Genova, attraverso l’attività di trasferimento tecnologico svolta dalSettore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, si pone l’obiettivo di promuovere il collegamento tra la comunità accademica, gli stakeholders pubblici e privati del territorio e il mondo imprenditoriale del territorio regionale e nazionale.

L’ambizione è quella di stimolare e favorire lo sviluppo del sistema economico ligure, rafforzando le sinergie con il settore produttivo e sociale locale, nell’ottica di consolidare il legame tra università, imprese e territorio.

Questo primo catalogo tematico, a cui ne seguiranno altri sugli ambiti di specializzazione strategica, nasce per riunire in un unico contenitore tutte le attività di ricerca e i servizi offerti dalle strutture dell’ateneo e fornire all’industria uno strumento utile anche in un’ottica di sviluppo sostenibile, attraverso lo stimolo dell’innovazione e l’accesso ai risultati delle attività di ricerca scientifica, questo è possibile grazie alle consolidate attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della ricerca portate avanti da UniGe negli anni.