Dal Centro storico a Sampierdarena senz’acqua. Tubatura rotta, intervento Ireti

Genova, 15 febbraio. Centro storico, Dinegro, Carignano e parte di Sampierdarena senz’acqua. Stasera si è rotta una grossa tubatura tra via Milano e via di Francia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti, che hanno circoscritto la perdita.

A seguito della rottura del tubo del diametro di circa mezzo metro, si sono riversati per le strade migliaia di litri d’acqua, creando degli scompensi di pressione fino a Castelletto. In via Buranello e in altre zone è stata segnalata acqua marrone dai rubinetti.

Il sottopasso di via Milano è stato riaperto al traffico intorno alle 23.