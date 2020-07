Dal 3 agosto attivi a Genova i 4 nuovi semafori intelligenti

A partire da lunedì 3 agosto, dopo un periodo di sperimentazione, verranno attivati quattro nuovi rilevatori di passaggio col rosso semaforico in corrispondenza di altrettante intersezioni stradali.

I rilevatori saranno attivi, h 24 – 365 giorni all’anno. Si tratta dei cosiddetti “semafori intelligenti” che disciplinano i seguenti incroci cittadini di via Gastaldi / via Barrili / via Corridoni; via Caprera / via Cavallotti / via Orsini; via San Bartolomeo del Fossato / via Cantore e c.so Aurelio Saffi / via Brigate Partigiane.

La Polizia Locale ricorda che verranno accertate le violazioni ai sensi dell’art. 146 commi 2 e 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285).