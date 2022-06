Dal 14 luglio nelle sale italiane “La donna del fiume Suzhou River” versione restaurata in 4K del film uscito nel 2000 del regista Lou Ye

Dal 14 luglio nelle sale italiane “La donna del fiume Suzhou River”. Vincitore del Tiger Award al Rotterdam International Film Festival, del Grand Prix al Tokyo Filmex, del Fipresci Award al Viennale ne del Grand Prix e del premio come Miglior Attrice al Paris Film Festival

Dal 14 luglio arriva per la PRIMA VOLTA nelle sale italiane “LA DONNA DEL FIUME – SUZHOU RIVER” (titolo originale: “Suzhou River”), cult movie del 2000 del regista cinese Lou Ye distribuito finalmente in Italia in versione restaurata in 4K da Wanted Cinema.

Una storia d’amore romantica e tormentata, ambientata a Shanghai, sulle sponde del fiume Suzhou e divisa i due tempi distinti. Il protagonista è sempre un giovane fattorino-motociclista, Mardar, che nella prima parte del film cede all’amore di una ragazzina sedicenne, figlia di un boss del contrabbando a lui affidata.

Quando lei scompare nelle acque del fiume, a Shanghai si dice che sia diventata una sirena, ma il ragazzo viene incarcerato per omicidio. Anni dopo, lui esce di prigione e la cerca dappertutto, certo che sia viva: incontra allora una seconda ragazza, identica alla precedente, che nega di essere il suo amore perduto…

Un finale sorprendente e disperatamente passionale richiama la vicenda del capolavoro di Alfred Hitchcock “La donna che visse due volte”.

Il film, inizialmente censurato in Cina, ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Tiger Award al Rotterdam International Film Festival, il Grand Prix al Tokyo Filmex, il Fipresci Award al Viennale e il Grand Prix e il premio come Miglior Attrice al Paris Film Festival.

La bellissima versione restaurata in 4K è stata realizzata dal Basis Berlin Post Produktion e supervisionata dallo stesso regista partendo dal negativo originale 16mm a-b. Per quanto riguarda l’audio, è stato restaurato in Dolby 5.1 mantenendo allo stesso tempo, per volontà di Lou Ye, la stessa ruvidità del suono della sua versione originale, ma con un nuovo e coinvolgente doppiaggio italiano e nuovi sottotitoli.

Wanted è una casa di distribuzione dedicata al cinema indipendente di qualità, per definizione “ricercato”: selezioniamo solo documentari capaci di far riflettere ed emozionare o storie di finzione legate alla realtà e con temi forti e importanti. Nuovi linguaggi, nuovi autori, nuove suggestioni narrative, per il pubblico più attento ed esigente che vuole ritrovare ad ogni visione la grande magia del cinema.