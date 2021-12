Da Ventimiglia a Roma in bici, Lega: 44,5 milioni per ciclovia Tirrenica

“Dalle parole ai fatti. Con la Lega al governo è arrivato il via libera a 44,5 milioni per la realizzazione della ciclovia Tirrenica, che collega Lazio, Toscana e Liguria in un unico tracciato percorribile in bicicletta, da Ventimiglia a Roma, lungo 668 chilometri.

Un risultato raggiunto anche grazie all’impegno del viceministro del Mims Alessandro Morelli e del deputato Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile Infrastrutture della Lega.

I fondi sono destinati alla realizzazione dell’opera per cui l’ultimazione die lavori è prevista entro giugno 2026.

Si tratta di un progetto importante per il turismo sostenibile in Liguria, che darà impulso alla scoperta di itinerari storici, culturali, ambientali, valorizzando le eccellenze regionali anche riguardo il nostro patrimonio naturalistico, agricolo ed enogastronomico.

Sarà dedicato a un ciclismo per tutte le età e farà parte del Sistema delle dieci ciclovie turistiche di interesse nazionale.

I soldi stanziati da questo Governo riusciranno a soddisfare le esigenze di tutti i Comuni liguri e finalmente si realizzerà la ciclovia, di cui si parla da anni”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Sandro Garibaldi (vice capogruppo).