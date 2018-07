Da venerdì al Priamar la Vedova Allegra di Lehar

SAVONA. 4 LUG. Grande attesa fra gli appassionati della musica di tutta la Liguria per “La vedova allegra” di Franz Lehar che verrà messa in scena nello spettacolare complesso monumentale del Priamar.

L’ anteprima è in programma alle 21 e 15 di venerdì: si tratta di una bella iniziativa dedicata in questa serata a “Nonni e Nipoti”, con una una combinazione di biglietti scontati per le coppie legate da questo grado di parentela. Seguiranno altre due rappresentazioni nelle serate del 7 ed 8 luglio (sempre inizio alle ore 21 e 15).

Dopo il successo del Concerto conclusivo della Masterclass, tenuta dalla famosa cantante Renata Scotto, la Stagione Estiva 2018 dell’Opera Giocosa, dal titolo “L’amore non muore mai” prosegue con questa celebre operetta di Lehar. La storia è ambientata a Parigi e descrive il fermento e le avventure intorno all’ arrivo di una ricchissima vedova, tra amori, ambasciate, nobili, feste, intrighi di corte, fino alla felicità delle nozze che coronano il sogno d’amore e salvano la sorti del fantomatico regno di Pontevedro dal rischio del fallimento.

L’allestimento, rispettoso della partitura musicale, osservata con rigorosa cura filologica, è realizzato dall’ Opera Giocosa in coproduzione con la Fondazione Teatro Coccia di Novara, la Fondazione Teatro Comunale Pavarotti di Modena e il Teatro Rendano di Cosenza. Lo spettacolo, che ha debuttato a Novara nel gennaio 2018, a novembre andrà in tournée a Cosenza. A dirigere l’ orchestra è il Maestro Giovanni Di Stefano, con la regia di Andrea Merli e Renato Bonajuto, mentre le scene ed i costumi sono di Artemio Cabassi e le coreografie di Sofia Lavinia Amisich.

La vedova allegra è interpretata da giovani cantanti come Enrico Marabelli (Conte Danilo) ed Emanuela Bisceglie (Hanna Glawari, la vedova), entrambi provenienti dall’Accademia della Scala, Francesco Castoro (Camille di Rossillon), Giuseppe De Luca (Visconte Cascada), insieme ad altri artisti già affermati: Armando Ariostini (Barone Zeta), Linda Campanella (Valencienne), Max René Cosotti (Nejegus).

Lo spettacolo si avvale anche della partecipazione straordinaria del soprano Daniela Mazzucato, indimenticabile interprete di Valencienne, qui protagonista di un cameo nella scena della festa.

In scena anche Stefano Consolin (Raul de St Brioche), Stefano Marchisio (Visconte Cascada), Francesco Napoleoni (Bogdanowitsch), Virginia Mc Intyre (Silvyane), Saverio Bambi (Kromow), Federica Pietropa (Olga), Simone Manzotti (Prischitsc), Teresa Gargano (Praskowia) e Max Renè Cosotti (Nejegus).

Il comparto vocale sarà arricchito dall’ esibizione del famoso Coro San Gregorio Magno diretto dal Maestro Mauro Rolfi. Suonerà l’Orchestra Talenti Musicali di Torino, che raccoglie i migliori diplomati del Conservatorio del Piemonte ed è stata ospite di prestigiose manifestazioni, fra cui il Festival di Spoleto.

CLAUDIO ALMANZI