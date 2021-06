Da Palazzo della Meridiana l’arte calligrafica. Incontro con la Presidente dell’Associazione Calligrafia Italiana, Francesca Biasetton.

Da Palazzo della Meridiana di Genova l’arte calligrafica. Giovedì 17 giugno 2021 in streaming alle ore 18.

Palazzo della Meridiana Incontra … Francesca Biasetton. L’Arte della calligrafia. Conduce la giornalista Giulia Cassini.

Il prossimo appuntamento di “Palazzo della Meridiana incontra…” è dedicato al mondo della calligrafia.

Ospite la Presidente dell’Associazione Calligrafia Italiana, Francesca Biasetton.

Racconterà attraverso la sua esperienza e i suoi libri, con particolare attenzione al suo ultimo lavoro “Disegnare, Scrivere, Fare”, l’importanza della manualità del disegno e della scrittura.

Francesca Biasetton, illustratrice e calligrafa, ha iniziato pubblicando nell’ambito della moda,

disegnando immagini per periodici specializzati, cataloghi, riviste, pagine pubblicitarie.

A questa sua produzione viene dedicata una personale, Cento disegni per la moda.

Espone a Favolose – 15 illustratrici italiane per l’infanzia”.

Mostra di cui realizza il logo, selezionato per l’Annual 2006 di Letter Arts Review.

La sua formazione in ambito calligrafico ha avuto luogo in Belgio, Germania, Inghilterra e in Italia con l’Associazione Calligrafica Italiana.

Dopo avere approfondito gli alfabeti formali, privilegia le forme espressive della calligrafia.

Amplia la sua professionalità con lo studio della lingua e della calligrafia araba.

Realizza i titoli di testa per il film La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore.

In teatro è protagonista con Abbecedario.

Nello spettacolo disegna dal vivo in videoproiezione.

Abbecedario è in tournée dal 2001, presentato al Festivaletteratura di Mantova (2002), Festival della Filosofia di Modena (2007) e Festival della Mente di Sarzana (2013).

Illustra l’omonimo volume, Premio Andersen 2003 e Premio Stregagatto 2004.

Ha inoltre illustrato “Chi ha rapito Giallo Canarino?” di Silvia Roncaglia, Premio Nazionale Libro per l’ambiente 2006.

Autrice dello slogan calligrafico dei XX Giochi Olimpici Invernali, in occasione del Fuorisalone 2010 decora per Midali una serie limitata di abiti scritti a mano.

Mentre in occasione dell’Elita Design Week Music Festival 2012 è coprotagonista della video installazione Writing Stage Diving.

Tra i suoi lavori:

il lettering per allestimento Nespresso onlyU;

il logo e la calligrafia della mostra GINOWA hiar 2492 del Festival della Scienza

la calligrafia per l’installazione nonché per il video 100 morte che non contano e Questo è amore – This is love, commissionati da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Quest’ultimo acquisito dalla collezione permanente del Museo di Arte Contemporanea Villa Croce.

Nel 2013 è stata invitata a far parte dell’Art Program di Starbucks USA.

Alcune sue opere fanno parte della collezione Sammlung Kalligraphie di Berlino.

Nel 2014 è stato pubblicato il suo libro “Unique. What it says How it looks” (Il canneto Editore).

Illustra il volume “All you can eat” di Chiara Lalli, (Fandango Libri, 2015).

Le sue riflessioni sulla scrittura a mano sono contenute nel volume “La bellezza del segno – elogio della scrittura a mano”, Editori Laterza, 2018.

Nel 2021 ha pubblicato “03/05/21isegnare Scrivere Fare”, un albo di attività interamente dedicato alla matita (Topipittori).

La sua produzione puramente artistica si distingue per una peculiare ricerca sul segno e l’asemic writing.

All’estero espone in Austria, Belgio, Germania, Iran e Pakistan.

Insegna calligrafia dal 1997 per ACI Associazione Calligrafica Italiana.

Visiting Professor presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e IED Firenze.

Dal 2011 riveste il ruolo di Presidente dell’Associazione Calligrafica Italiana.

L’incontro verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Palazzo della Meridiana.

Modera l’incontro la giornalista Giulia Cassini.

Il progetto “Palazzo della Meridiana incontra…” è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e ha il patrocinio di Regione Liguria.

