Da oggi ad Albenga il via alla tournèe del Coro Unitre

SAVONA – Nella Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano prenderà il via questa sera (alle ore 20 e 45) la tournée del Coro dell’Unitre Comprensoriale Ingauna. Il coro sarà accompagnato dagli insegnanti della Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese” di Albenga Monica Genesio (voce), Simone Mel (chitarra), Maurizio Dedoni (Basso), Matteo Ferrando (batteria), Massimo Trevia (Tastiere e Organo).

A dirigere il Coro sarà la Maestra Eleonora Mantovani ed a presentare le serate Federico Oniscodi.

Questi gli altri appuntamenti per ascoltare il coro che conta una quarantina di elementi e che si sta, anche attraverso questi sei concerti, preparando a partecipare per l’importante appuntamento di primavera che lo attende: il prestigioso Festival nazionale dei Cori Unitre.

Venerdì 15 dicembre (ore 20 e 45) ad Andora (Auditorium Palazzo Tagliaferro); domenica 17 dicembre (ore 18) ad Alassio nella Chiesa di Sant’Ambrogio; venerdì 22 dicembre ad Albenga (ore 20 e 45) nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus; giovedì 28 dicembre a Borghetto Santo Spirito (ore 20 e 45) nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova e venerdì 5 grnnaio a Zuccarello (ore 20 e 45) nella Chiesa di San Bartolomeo Apostolo.

Proseguono intanto (al terzo piano di Palazzo Oddo, nella aule dell’Unitre) le conferenze che vedranno la presenza dei seguenti illustri relatori: Brunella Bovio (14 dicembre), Andrea Carnino (18 gennaio, 1 e 29 febbraio), Patrizia Petruccione (25 gennaio e 22 febbraio), Maria Grazia Timo (8 febbraio), Beppe Peretti (15 febbraio e 21 marzo), Riccardo Aicardi (7 marzo) e Jacopo Marchisio (11 aprile).

A chiudere il ciclo delle conferenze dell’Unitre Comprensoriale sarà una giornata speciale:

un concerto-conferenza del professor Davide Baglietto che interverrà sul tema: “La musica popolare” con l’esibizione della nota cantante ingauna Olinda Di Dea.

Mentre tutte le conferenze precedenti si tengono a Palazzo Oddo, quella conclusiva, tempo permettendo, si svolgerà ad Albenga in altro sito: nello splendido Giardino dei Pini, messo a disposizione, con generosità e spirito mecenatistico, dai benemeriti soci onorari dell’Unitre albenganese professor Nicola Nante e dalla dottoressa Anna Maria Gentile, presso la Clinica San Michele.

Attualemente sono più di 400 gli studenti che stanno frequenrando gli oltre 60 corsi e le attività accademiche dell’Uni3 Comprensoriale Ingauna, una realtà culturale e sociale che, a più di 30 anni dalla nascita, è cresciuta così tanto da essere ormai la più importante struttura formativa per adulti dell’intero comprensorio.

Il sodalizio oltre ad occuparsi di corsi, incontri, concerti, dibattiti, mostre e convegni, organizza anche gite culturali, viaggi di istruzione, passeggiate e feste per rafforzare lo spirito di fratellanza, amicizia e collaborazione fra i soci.

L’Unitre Comprensoriale ingauna ha tre sedi ad Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

“Anche quest’anno – afferma la vice presidente Giuseppina De Andreis-– il gruppo di insegnanti ed esperti, guidato dalla professoressa Anna Tagliasacchi, che ha il compito di organizzare i corsi, si è impegnato notevolmente, predisponendo per l’anno accademico 2023- 2024 un gran numero di corsi.

Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è stata data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica.

Ci tengo a precisare che ci si può iscrivere anche in questo momento in quanto la segreteria è sempre aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 17″.

Per chi volesse avere maggiori informazioni, o iscriversi, è possibile rivolgersi alle segreterie dell’ Unitre3 ingauna (a Palazzo Oddo, in via Roma, 58, ad Albenga. A Borghetto Santo Spirito la segreteria si trova a Palazzo Elena Pietracaprina (Biblioteca Comunale) tel. 0182 973016, mentre a Ceriale è situata presso la CRI in via Tagliasacchi,93 tel 3274821000.

E’ possibile anche visitare la pagina FB Uni3ingauna, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il rinnovato sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it

Claudio Almanzi