Da Marassi ai caruggi per spacciare cocaina: 20enne albanese arrestato

Nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga sul territorio ieri i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ge-Centro hanno arrestato un 20enne albanese, già noto alle Forze di polizia e mai rimpatriato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che da tempo avevano notato il giovane nel Centro storico genovese aggirarsi in luoghi solitamente frequentati da assuntori di cocaina, lo hanno pedinato al fine di individuarne il domicilio.

Una volta scoperta l’abitazione, un B&B a Marassi, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione trovando 19 grammi di cocaina suddivisa in dosi e tenuta nascosta in una confezione di Aspirina.

Inoltre, nascosti in un paio di calzini riposti in un borsone, sono stati trovati e sequestrati 4.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

Concluse le formalità di rito, lo straniero è stato preso e rinchiuso nel carcere di Marassi.