Cus Genova, gli impegni del fine settimana

Gli Impegni Nel Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

PALLAVOLO. Sfida importantissima per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi, appena usciti dalla zona calda della classifica e situati al quartultimo posto, avversari domani alle 20:15 di Saronno, squadra che li segue in classifica. Importante scontro diretto per la salvezza quindi in casa universitaria. Per quanto rigurda la Serie D, invece, il CUS Genova affronterà Spazio Sport domenica alle 20:00 al PalaCUS.

PALLACANESTRO. Impegno insidioso per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, seconda della classe in Serie C Silver. Domani alle 18:15 gli Universitari affronteranno Vado di coach Imarisio, quinta forza del campionato desiderosa di vendicare la sconfitta dell’andata. In Serie D, invece, la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova riceverà domenica alle 17:00 al PalaCUS la Diego Bologna di Massimiliano De Santis, una delle sorprese di questo campionato.

HOCKEY. Ricomincia la stagione prato per il CUS Genova Hockey di mister Cappelli, pronto ad affrontare HC Genova, derby dove i tre punti sono fondamentali per il raggiungimento delle finali Promozione, che si giocheranno a Genova l’8/9 giugno. I Biancorossi recuperano alcuni infortunati come Zero, Tollini e Ragucci, tuttavia non ancora al 100%. Appuntamento domenica ore 10:00 al Campo del Lagaccio.