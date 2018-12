Crotone-Spezia, Marino: vogliamo finire bene l’anno

Periodo di festa, ma non per le Aquile di Pasquale Marino, che affronteranno il Crotone sul terreno dello “Scida”, gara che il tecnico siciliano. “Contro il Palermo abbiamo interpretato una buona partita, dando continuità a quanto fatto nelle settimane precedenti ed ora dobbiamo sfruttare il nostro entusiasmo per affrontare al meglio le ultime due gare dell’anno, a partire dalla sfida di domani con il Crotone; nell’emergenza i ragazzi hanno dato tutti qualcosa in più e sono soddisfatto delle prove offerte da coloro che fino ad oggi hanno trovato meno spazio.

Il Crotone? Formazione che ha mantenuto l’organico dello scorso anno, quando vide sfumare la salvezza soltanto all’ultimo, quindi è senza dubbio una squadra di valore, anche se sta attraversando un momento un po’ complicato, soprattutto dal punto di vista dei risultati, perchè se guardiamo le prestazioni offerte dai calabresi, spesso hanno raccolto molto meno di quanto avrebbero meritato, anche a causa di episodi sfortunati.

Tra i convocati rientreranno Crimi, Bidaoui e Terzi, elementi che ci consentiranno maggiori scelte rispetto alla sfida con il Palermo, anche pensando alla ravvicinata gara con il Lecce che chiuderà il 2018; tre partite a distanza ravvicinata si fanno sicuramente sentire, oltretutto contro i salentini avremmo un giorno in meno per recuperare ed affronteremo una squadra che sarà reduce dal turno di riposo, quindi sarà importante cercare di dosare bene le energie.

Il Natale 2018 lo abbiamo passato sul campo, lavorando con entusiasmo e determinazione, concentrati al massimo per regalare ai nostri tifosi un finale che li possa rendere orgogliosi”.