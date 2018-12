Crollo Ponte Morandi, Commissari Toti e Bucci: firmati decreti per indennizzi | Video

“Ecco la firma dei decreti a sostegno di imprese e lavoratori danneggiati dal crollo del Ponte Morandi, che avranno diritto a risarcimenti e agevolazioni fiscali. In tempi record, un altro passo importantissimo per aiutare il tessuto economico di Genova a ripartire. Andiamo avanti per il bene di Genova e dei genovesi”.

Lo hanno dichiarato oggi il governatore ligure e Commissario per l’emergenza Giovanni Toti e il sindaco di Genova e il Commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

Nei giorni scorsi sono state firmate le 300 assunzioni straordinarie previste dal Decreto Genova per le amministrazioni pubbliche della citta’. Inoltre i Commissari hanno gia’ dato l’intesa al ministero delle Infrastrutture per gli indennizzi all’autotrasporto di cui si fara’ carico Autorita’ Portuale come ente attuatore. Poi ci saranno tutti gli effetti dei provvedimenti contenuti nella legge di stabilita’, come gli investimenti straordinari in porto.